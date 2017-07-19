حضري هذا المزيج ليدين ناعمتين خاليتين من التجاعيد!

هحصلي على يدين خايتين من الشوائب

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LBCI News Lebanon

دائمًا ما تحاول السيدات مختلف الطرق للحفاظ على نضارة الوجه وصحة الشعر إنما غالبًا ما ينسين الاهتمام باليدين.

وتظهر أولى علامات التقدم بالسن على اليدين لأن البشرة التي تغطيها هي بغاية الرقة لذلك سنقدم لك حلولا سهلة وطبيعية لعلاج هذا الأمر.

- للحفاظ على طراوة اليدين، اخفقي بياض البيض مع ملعقة صغيرة من العسل. اتركي المزيج لكي يجف ومن ثم نظفي يديك بالماء والصابون.

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- للحصول على يدين ناعمتين بملمس حريري، امزجي البطاطا المشوية مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من العسل بالإضافة إلى الحليب. ضعي الخليط في الثلاجة وطبقيه على يديك لمدة 15 دقيقة مرتين او 3 مرات في الأسبوع.

- للتخلّص من البقع التي تظهر على اليدين، امزجي عصير نصف حامضة مع ملعقتين كبيرتين من السكر وافركي المنطقة التي تريدين إزالة البقع عنها بطريقة دائرية. بعد الانتهاء، اغسلي اليدين بواسطة الماء البارد.

- لترطيب اليدين، قومي بفركهما بزيت اللوز ومن ثم انقعي اليدين بالماء البارد لمدة 5 دقائق.