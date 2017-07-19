موضة وجمال
19 تموز 2017 - 11:06
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بالصور - كيندال وكايلي جينر تخطفان الأنفاس بمجموعتهما الخاصة من ملابس السباحة

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بالصور - كيندال وكايلي جينر تخطفان الأنفاس بمجموعتهما الخاصة من ملابس السباحة
أطلقت نجمتا تلفزيون الواقع الشقيقتان كيندال وكايلي جينر مجموعة صغيرة لملابس السباحة بشكلٍ خاص على موقع Revolve الإلكتروني.

وتضمنت المجموعة ملابس سباحة بأشكال والوان مختلفة مثل مايوه القطعة الواحدة والألوان الزاهية المعاصرة لصيحات هذا الصيف.
 
 
ESC: Kendall x Kylie x Revolve Swim Capsule
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ESC: Kendall x Kylie x Revolve Swim Capsule
ESC: Kendall x Kylie x Revolve Swim Capsule
ESC: Kendall x Kylie x Revolve Swim Capsule
ESC: Kendall x Kylie x Revolve Swim Capsule
ESC: Kendall x Kylie x Revolve Swim Capsule
ESC: Kendall x Kylie x Revolve Swim Capsule
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