موضة وجمال
20 تموز 2017 - 10:04
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بالصور - هيفاء وهبي بأجمل اطلالاتها الـ Casual

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بالصور - هيفاء وهبي بأجمل اطلالاتها الـ Casual
مما لا شكّ فيه أنّ النجمة اللبنانية هيفا وهبي باتت مثالاً يُحتذى به في عالم الموضة خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بفساتين السهرات والمناسبات الكبيرة.

وإضافة إلى ذلك، فلـ هيفا أسلوب مميز في أزيائها اليومية الكاجوال Casual وذلك يظهر بوضوح في الصور التي تنشرها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

واللافت في إطلالاتها هذه أنها من محبي سروال الجينز الضيق والأحذية الرياضية  وقمصان الـ T-shirt، والنظارات الشمسية الكبيرة.
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شاهدي الصور واستوحي منها إطلالاتكِ:




 

#haifawehbe

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the less I care the happier I am 😊 #haifawehbe

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