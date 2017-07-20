بالصور - هيفاء وهبي بأجمل اطلالاتها الـ Casual

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If you don't think every day is a good day, just try missing one... I wish you all a #GoodDay 😎 #HaifaWehbe #June #Ramadan #ThrowBack #الحرباية A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jun 14, 2017 at 3:21am PDT

مخرجة مسلسلي #الحرباية مريم أحمدي اشكرك على ابداعك والوقت الحلو والصعب اللي قضيناه سوا مبروك علينا النجاح💃💕 انت بنت ب100 راجل 💪 Miriam Ahmadi my Hero! A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jun 21, 2017 at 4:57pm PDT

#haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on May 4, 2017 at 4:44pm PDT

👉#haifawehbe👉 A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Apr 23, 2017 at 9:07am PDT

the less I care the happier I am 😊 #haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Apr 10, 2017 at 6:51am PDT

givers need to set limits because takers rarely do! #haifawehbe 📷 by @kareem_farouk 💇@richardelboustany @omar.moh.omar A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Apr 4, 2017 at 10:24am PDT

#haifawehbe #starpower 😎 #egypt #cairo A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Mar 20, 2017 at 9:32am PDT

#Repost @muhammadwaziry with @repostapp ・・・ May your haters live a long life to see your success #haifawehbe #haifawehbefashion #haifaholics #theonlyonehaifa #behindthescenes #newmovie A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Mar 1, 2017 at 1:20am PST

مما لا شكّ فيه أنّ النجمة اللبنانية هيفا وهبي باتت مثالاً يُحتذى به في عالم الموضة خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بفساتين السهرات والمناسبات الكبيرة.وإضافة إلى ذلك، فلـ هيفا أسلوب مميز في أزيائها اليومية الكاجوال Casual وذلك يظهر بوضوح في الصور التي تنشرها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.واللافت في إطلالاتها هذه أنها من محبي سروال الجينز الضيق والأحذية الرياضية وقمصان الـ T-shirt، والنظارات الشمسية الكبيرة.شاهدي الصور واستوحي منها إطلالاتكِ: