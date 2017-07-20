ست فوائد جمالية للبطيخ... فاكهة سحرية!

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يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأيام الحارة. وهذا النوع من الفواكه الغني بالمياه يستخدم لصنع مستحضرات تجميلية كثيرة أبرزها جل الاستحمام، أحمر الشفاه وملمع الشفاه لاحتوائه على خصائص مرطبة.ويحتوي البطيخ على الفيتامين A، B6 ، وC كما أنّه غني بالليكوبين والأحماض الأمينية التي تعزز صحة البشرة وتقوي جهاز المناعة.وفي هذا السياق، لا بد من تعداد أبرز فوائد البطيخ الجمالية:يعزز نمو الشعر لأنّه يحتوي على سيترولين الذي يزيد من مستوى الأرجينين (حمض أميني) ضروري للجسم يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس.البطيخ يحتوي على الفيتامين C والكولاجين اللازم لنمو الشعر ومحاربة شيخوخة البشرة.يرطب البشرة الجافة ويحافظ على نضارتها أيضاً بفضل غناه بالمياه.يحتوي البطيخ على مادة طبيعية تساهم في تجديد خلايا البشرة الميتة.البطيخ غنيّ بالمواد المضادة للاكسدة مثل الليكوبين والفيتامين C و A ما يحارب علامات الشيخوخة المبكرة.احتواء البطيخ على الفيتامين A يحدّ من إفراز الزيوت في البشرة وبالتالي يحارب حبّ الشباب.