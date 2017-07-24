4 قواعد أساسية من خبراء التجميل لتطبيق كريم الأساس!

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في سياق الحصول على بشرة مشرقة بعد تطبيق كريم الأساس وإخفاء كلّ الشوائب، ما عليكِ سوى اتباع هذه النصائح التي يعتمدها كل من خبير تجميل في دار Yves Saint Laurent، فريد لوتايور وخبيرة التجميل في بوبي براون هانا مارتن. إليكِ هذه القواعد الضرورية عند تطبيق كريم الأساس:اختاري كريم أساس بلون مطابق تماماً للون بشرتك كي لا يعطيكِ مظهراً اصطناعياً. لا تقارني لون كريم الأساس بلون بشرة يدكِ بل جرّبيه على بشرتكِ لنتيجة مضمونة.إذا كانت بشرتكِ جافة إلجئي إلى تركيبة كريم أساس سائل أو كريمي، أمّا في حال كانت متوسطة أو دهنية إلجئي إلى الكريم الخاصّ بهذا النوع من البشرة أو جرّبي البودرة.في بعض الأحيان قد لا تحتاجين لتطبيق كريم الأساس على كامل وجهكِ بل يكفي عندها تطبيق هذا المستحضر في الأماكن الضرورية.احرصي على تنظيف فرشاة كريم الأساس قبل تطبيق هذا الأخيرة على بشرتكِ للحصول على إطلالة مثالية.