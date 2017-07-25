بالصورة - عارية والسيجارة بيدها... كيندال جينر تثير الجدل بالأسود والأبيض

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i don't smoke A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jul 24, 2017 at 12:28pm PDT

نشرت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينير صورة جريئة لها باللونين الأسود والأبيض عبر حسابها الرسمي على انستغرام.وفي التفاصيل، فقد ظهرت كيندال في الصورة مستلقية عارية تماماً وفوقها ثريا من الكريستال.وكانت كيندال في الصورة تحمل سيجارة علماً أنها علقت على الصورة بالقول "لا أدخّن".يُشار إلى أنّ هذه الصورة المثيرة التقطتها ساشا سامسونوفا لكيندال التي تحظى بمتابعة 82.5 مليون شخص.والجدير ذكره، أنّ الصورة نالت حوالي 2.8 مليون إعجاب فضلاً عن آلاف التعليقات.إليكم الصورة: