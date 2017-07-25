4 نصائح للحصول على مؤخرة جميلة في البيكيني من دون رياضة!

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يُشكل فصل الصيف حافزاً للسيدات لأنّه يدفعهن إلى الاهتمام بجمال أجسادهن. ولكن هل كنتِ تعلمين أنّ بإمكانكِ الحصول على جسم جميل ومؤخرة مشدودة لفصل الصيف من دون ممارسة الرياضية؟ إليكِ هذه النصائح:امتنعي عن شرب السوائل التي تحتوي على الكافيين لأنّ هذه المادة تُسبب ظهور السيلوليت على مؤخرتكِ.طبقي كريم مسمّر قبل التوجه إلى الشاطئ لسببين، الأوّل لتمتع بسمرة جميلة والثاني لإخفاء التشققات الموجودة على مؤخرتكِ.قومي بجلسات تدليك يومية لمؤخرتكِ مستخدمة كريمات مرطبة ومرممة للبشرة في هذه المنطقة وستلاحظين الفرق في أقل من شهر.بشرة مؤخرتكِ تحتاج أيضاً إلى العناية والتقشير لذا لا تهمليها وقومي بجلسة تقشير أسبوعية من خلال السكر الأسمر، الحامض والعسل.