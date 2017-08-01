بالصور - تعرّفوا إلى شقيقة جيجي وبيلا حديد... من الأجمل؟

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نالت الشقيقتان حديد، جيجي وبيلا، شهرة واسعة في عالم الأزياء والموضة وذلك بفضل جمالهما الأخاذ ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهّلت وصولهما إلى الملايين من الناس حول العالم.لكن هل كنتم تعرفون أنّ لجيجي وبيلا شقيقة من والدهما الملياردير محمد حديد؟ إنّها آلانا حديد البالغة من العمر 32 عاماً والتي ولدت قبل زواج محمد من والدة جيجي وبيلا والذي دام 8 سنوات فقط.ومقارنة بالملايين من المعجبين الذين يُتابعون بيلا وجيجي على انستغرام، تحظى آلانا بمتابعة 154 ألف شخص على التطبيق نفسه.وتُبعد آلانا نفسها عن أضواء الشهرة بعكس جيجي وبيلا لكنها من أشدّ متابعي الموضة وهي بالواقع تعمل كمنسّقة ملابس كما تُصمّم القمصان الخاصة بها.إليكم أبرز صورها