بالأرقام - كيف يختلف ثمن الحذاء بين الرجال والنساء؟

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نشر موقع footwearnews تقريراً يوضح الفرق بين أسعار الأحذية الخاصّة بالرجال وتلك الخاصّة بالنساء وذلك من الماركة نفسها.وفي التفاصيل، نشرت شركة Datafiniti الناشئة معلومات مفصلة عن معدل أسعار الأحذية للنساء والرجال من ماركات مختلفة استناداً إلى أكثر من 80 ألف منتج موجود عبر الانترنت.وتبين بعد الدراسة أنّ ماركات فاخرة أبرزها فالنتينو وجيمي شو تضع تسعيرة للأحذية النسائية أغلى من الرجالية. فيما ماركات الأحذية الرياضية كالـ adidas والـ Nike فالعكس هو الصحيح.وقد تمّ إظهار هذا الفرق من خلال المقارنة بين حذاء نسائي من جيانفيتو روسي بـ 750 دولاراً وحذاء رجالي من الماركة نفسها بلغ سعره الـ 469 دولاراً أيّ أنّ الفارق بين الحذائين حوالي 281 دولاراً أميركيا. أما الفارق بين الأحذية الرياضية فقد كان حوالي 5 دولارات فقط.