بالصور – ريهانا شبه عارية... شاهدوا إطلالتها في باربادوس

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نشرت النجمة العالمية ريهانا صوراً مثيرة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام وهي ترتدي تصميماً فاضحاً خلال مشاركتها في مهرجان Crop Over السنوي في باربادوس.وفي التفاصيل، فقد شاركت ريهانا البالغة من العمر 29 عاماً الصور مع متابعيها وهي ببيكيني من الأحجار مع حمالة صدر متناسقة كشفت عن مفاتنها.أمّا إطلالتها من الناحية الجمالية فقد اتسمت بالأسلوب الدراماتيكي المبالغ فيه إلى حدّ ما، خصوصاً وأنّها شعرها كان باللون الأزرق.ويُلاحظ من خلال صور ريهانا في هذا المهرجان أنّها اكتسبت الوزن في الفترة الأخيرة.يُذكر أنّ جزيرة باربادوس، حيث ولدت ريهانا، هي دولة في جزر الأنتيل الصغرى في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي.إليكم الصور: