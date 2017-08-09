موضة وجمال
09 آب 2017 - 10:03
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هذه هي ألوان الشعر الرائجة لخريف 2017

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هذه هي ألوان الشعر الرائجة لخريف 2017
مما لا شك فيه أن لون شعر المرأة يلعب دوراً مهماً في إطلالتها. وتقوم النساء بصبغ شعرهن بألوان تتناسب مع لون بشرتهن وتكون في الوقت نفسه رائجة وتتماشى مع صيحات الموضة.

سنقدّم لكن أيتها السيدات ألوان الشعر الرائجة للخريف المقبل.

- الأشقر متعدد الأبعاد أو Multidimensional blonde:

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- البيج الأشقر أو Beige blonde:



- البني الناعم  أو Soft Brown:
 
- البني الكاراميلي أو Caramelized brown:



- الزهري الغباري أو Dusty Rose:



- Butterscotch brown:



- الأحمر الشامباني أو Champagne-y Red:



- Bold Brunette مع خصل بنية ذهبية:



- بني غامق مع تمويجات حمراء:



-  البني الداكن:



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