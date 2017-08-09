هذه هي ألوان الشعر الرائجة لخريف 2017

الإعلان





- البيج الأشقر أو Beige blonde:



- البيج الأشقر أو Beige blonde:





- البني الناعم أو Soft Brown: - البني الناعم أو Soft Brown:

​

- البني الكاراميلي أو Caramelized brown:









- الزهري الغباري أو Dusty Rose:



- الزهري الغباري أو Dusty Rose:





- Butterscotch brown:



- Butterscotch brown:





- الأحمر الشامباني أو Champagne-y Red:



- الأحمر الشامباني أو Champagne-y Red:





- Bold Brunette مع خصل بنية ذهبية:



- Bold Brunette مع خصل بنية ذهبية:





- بني غامق مع تمويجات حمراء:



- بني غامق مع تمويجات حمراء:





- البني الداكن:



- البني الداكن:

مما لا شك فيه أن لون شعر المرأة يلعب دوراً مهماً في إطلالتها. وتقوم النساء بصبغ شعرهن بألوان تتناسب مع لون بشرتهن وتكون في الوقت نفسه رائجة وتتماشى مع صيحات الموضة.سنقدّم لكن أيتها السيدات ألوان الشعر الرائجة للخريف المقبل.- الأشقر متعدد الأبعاد أو Multidimensional blonde: