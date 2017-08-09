من يشبهنا اكثر : شكلنا في المرآة أم في الصور ؟

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اليوم، نحاول أن نجد إجابات عن تلك الأسئلة: أيهما أقرب لمظهرك الفعلي: الانعكاس في المرآة أم الصورة؟ ولماذا ندرك انعكاساتنا في المرآة والصور بطرق مختلفة؟نرى فردا جيد المظهر بشكل لا يقاوم. ثم في اليوم التالي، من خلال النظر إلى أنفسنا في صور الحفل، ندرك فجأة العكس تمامًا. لماذا ؟الواقع البسيط أن جوانب وزوايا وجوهنا ليست متماثلة أو متطابقة. هذا صحيح تمامًا للجميع وأكثر للبعض، أقل لآخرين. وهنا يكمن سبب كل الارتباك. كل صباح، بينما ننظر في المرآة، نقف في نفس البقعة، نرى أنفسنا من منظور مألوف. كنتيجة، نعتاد على ملاحظة وجهنا من زاوية واحدة معينة، لكن عندما يتعلق الأمر بالصور، لا تتلقى تحذيرًا مسبقًا في ما يخص كيف، متى ومن أي اتجاه سيتم التقاط الصورة.عندما ننظر في المرآة، لا نسجل تنوع درجات الضوء. هذا لأن دماغنا -آليًا- يسوي كل الاختلافات و”يظهر” لنا درجة البشرة التي اعتدناها. من الناحية الأخرى، الصورة تلتقط الإضاءة كما هي بكل اختلافاتها. عندما ننظر في المرآة -حتى إذا جاء الضوء من مجموعة متنوعة من المصادر، مع ألوان متعددة وظلال ترقص عبر وجوهنا- ما زلنا نرى أنفسنا بالشكل المعتاد، بينما الصورة قد تتسبب في استياء حين نرى سماتنا في بيئة إضاءة موضوعية.اذا ، نحن نشبه أنفسنا في الصور اكثر من نفسنا في المرأة ..