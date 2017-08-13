زيت طبيعي يحارب الشيخوخة ويمنحكِ بشرة الأحلام!

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مما لا شكّ فيه أنّ الزيوت الطبيعية هي المستحضرات الجمالية الأكثر فعالية على البشرة وأبرز هذه الزيوت: جوز الهند، الأرغان، المونوي... ولكن هل سمعتِ يوماً بزيت المورينغا؟ هذا الزيت المستخرج من بذور شجرة المورينغا استخدم منذ القدم كدواء مضاد للبكتيريا، الالتهابات السكري، والقرحة... وقد أظهرت الأبحاث أن الزيت المستخرج من بذور المورينغا يعمل كمضاد للميكروبات ضد أنواع عديدة من البكتيريا والفطريات التي تسبب ظهور علامات الشيخوخة.وتوصلت إحدى الدراسات أيضاً أن الكريم المصنوع من مستخلص أوراق المورينغا يساعد في تعزيز جمال البشرة وينعمها.الجدير ذكره، أنّ زيت المرينغا غني بالفيتامينات A،B وC وهو مناسب لكل أنواع البشرة كما أنّه بات موجوداً في مستحضرات جمالية كثيرة.