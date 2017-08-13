ثلاثة علاجات للتخلّص من قشرة الرأس!

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يعاني عدد كبير من الناس من مشكلة قشرة الرأس، ويقومون باللجوء الى المنتجات الكيميائية الباهظة الثمن للتخلّص من هذه المشكلة.ولكن ما قد لا يعرفه البعض هو أن هناك علاجات أخرى قد تكون فعالة جداً للتخلّص من هذه المشكلة المزعجة. ما هي؟- زيت شجرة الشاي: وجدت الدراسات أن الشامبو الذي يحتوي فقط على 5 في المئة من زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد المرء على التخلّص من قشرة الرأس. كذلك، يمكنكم أن تضيفوا بضع قطرات من هذا الزيت على الشامبو الخاص بكم للتخلص من هذه المشكلة.- خل التفاح: يشدد الدكتور محمد أوز على أن خل التفاح فعال جداً كعلاج ضد القشرة، وذلك لأن الحموضة الموجودة فيه تغير الرقم الهيدروجيني في فروة الرأس. إمزجوا ربع كوب من خلّ التفاح مع ربع كوب ماء في زجاجة رذاذ وانثروا الخليط على فروة رأسكم، ثم ضعوا منشفة لمدة 15 دقيقة بعدها اغسلوا شعركم. قوموا بهذه الخطوة مرتين في الأسبوع لتحصلوا على نتيجة فعالة.- الحامض: العملية سهلة كل ما عليكم فعله هو سكب ملعقتين من عصير الحامض على فروة رأسكم وتدليكها جيّداً من ثمّ تشطيفها بالماء. بعد ذلك، امزجوا ملعقة من عصير الحامض مع كوب من الماء وشطفوا شعركم بها. قوموا بهذه الخطوة يومياً للحصول على نتيجة مضمونة.