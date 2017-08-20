ماذا يحصل إذا أضفتم الملح الى الشامبو؟

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نقوم عادة بشراء المنتجات الكيميائية للاعتناء بصحة شعرنا. ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن لاستخدام الملح فوائد صحية عديدة للشعر، إذ إنه يحفّز نموه ويعالج مشاكل فروة الرأس. بالإضافة الى ذلك، يساعد الملح على التخلص من الخلايا الميتة وإزالة القشرة والدهون الزائدة من الشعر.في الواقع، فإن إضافة القليل من الملح الى الشامبو يضمن الحفاظ على صحة الشعر. فما هي الفوائد الصحية التي تنجم عن استخدام الملح للشعر؟- منع الدهون الزائدة: يعتبر الملح الحل المناسب للتخلص من مشكلة الدهون الزائدة في الشعر. في الواقع فإنه يساعد على السيطرة على نشاط الغدد الدهنية المفرط.كل ما عليكم فعله هو إضافة ملعقتين أو 3 ملاعق كبيرة من الملح الى الشامبو وغسل الشعر.- منع قشرة الرأس: القشرة هي طبقة مكونة من قطع صغيرة من خلايا الجلد الميتة التي تتشكل على فروة الرأس. الملح قادر على تحفيز الدورة الدموية والقضاء على قشرة الرأس، كما إنه يحمي الفروة من نمو الفطريات.قوموا بتقسيم شعركم وطبقوا على كل قسم القليل من الملح ودلكوا الفروة بأصابعكم الرطبة لمدة 10 دقائق، ثم اغسلوا شعركم.- تعزيز نمو الشعر: الملح مفيد جداً لنمو الشعر، فهو يمنع تساقطه.قوموا بغسل شعركم، ثمّ طبقوا ملح البحر على فروة رأسكم الرطبة ودلكوها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، واغسلوا شعركم مرة جديدة. كرروا هذه العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهرين للحصول على أفضل النتائج.