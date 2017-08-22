بالصور - ميلانيا ترامب خطفت الأنفاس بهذا الفستان... ماذا حصل بعد يوم؟

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انضمّت سيّدة البيت الأبيض الأولى ميلانيا ترامب إلى زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وابنهما مساء الأحد الفائت للإقلاع من مطار موريستاون المحلي في نيوجيرسي إلى العاصمة واشنطن.ولفتت ميلانيا الأنظار إليها بالفستان الذي ارتدته من تصميم الإسباني ديلبوزو والذي تميّز بطوله وبلونه الأبيض والأصفر. ويُعرض هذا الفستان للبيع على موقع المتجر الإلكتروني بثمن 2300 دولار وكان لافتاً أنّه منذ أن تألّقت ميلانيا بهذه الإطلالة حتى نفاذ الكمية على الموقع خلال يوم واحد.وهذه ليست المرّة الأولى التي تختار فيها ميلانيا تصميماً من توقيع "ديلبوزو"، ففي بداية الصيف تألّقت بفستانٍ جميل مع نقشة وردة التوليب عليه خلال زيارتها إلى بولندا قبل قمة مجموعة العشرين.