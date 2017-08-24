هل يجب دهن كريم واقي الشمس عندما يكون الطقس غائمًا؟

تظن معظم السيدات أن عليهن دهن كريم واقي الشمس خلال فصل الصيف فحسب او عندما يكون الطقس مشمسًا.

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وأعلن الخبراء أن الأشعة فوق البنفسجية تكون موجودة مهما كان حال الطقس، وهي المسبب الرئيسي لشيخوخة البشرة واصابتها بشوائب.

وكشف الخبراء أن 80 بالمئة من هذه الأشعة تخترق الغيوم فتتسبب بالأضرار نفسها التي تتعرّرض لها البشرة خلال التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وكذلك الأمر بالنسبة للسيدات اللواتي تخترن دومًا البقاء في الظل.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب عدم الاكتفاء بدهن واقي الشمس صباحاً فحسب، بل يجب اعادة الكرة للحصول على أقصى نسبة من الحماية.