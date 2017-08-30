بالصور - بيكيني مثير يُوحّد إطلالات النّجمات العربيات والعالميات

إليك البيكيني الذي وحّد إطلالات النجمات

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LBCI News Lebanon

غالباً ما تتوقف النّجمات العربيات والعالميات عند الصّيحات الجديدة لكلّ موسم لتبهرن المتابعين بكلّ جديد.



لكن هذا الصّيف، وحّدت النّجمات اختيار البيكيني نفسه فأطلّت كلّ واحدة منهنّ بالتّصميم ذاته في أماكن مختلفة. أمّا مايا دياب فقد اعتمدت التّصميم ذاته كبلوزة مع سروال الخصر العالي.



يعتمد تصميم البيكيني على اللون الأسود المصحوب بحدائد مدوّرة صغيرة فضّية اللون عند جوانب البيكيني القطعة الواحدة. ويذكر أنّ البيكيني من تصميم المصمّمة الأميركية من أصلٍ لبناني وكوبي نورما كمالي البالغة من العمر اثنين وسبعين سنة.

إليك التّصميم وكيف لبسته النجمات العربيات والعالميات.

البيكيني بتصميمه الرّئيسي من المصمّمة اللبنانية نورما كمالي

نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان في البيكيني الأسود المرقّط بالحدائد الفضّية أثناء عطلتها

عارضة الأزياء الأميركية كريسي تايجن بالبيكيني الشهير برفقة زوجها

النجمة اللبنانية مايا دياب تبتكر حلّةً جديدة للبيكيني