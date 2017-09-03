طريقة سحرية لعلاج تساقط الشعر... بالجوافة!

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يعاني الرجال والنساء على حدّ سواء من مشكلة تساقط الشعر التي تنتج عن ظروف غير صحية لفروة الرأس. وقد لوحظ في الفترة الأخيرة أنّ أوراق الجوافة مفيدة جداً في مجال حماية الشعر من التساقط، فهي مضادة للالتهابات والميكروبات وفيها خصائص مضادة للأكسدة كما أنّها غنية بالفيتامينات B و C التي تغذي بصيلات الشعر وتحفز النمو.في سياق ذلك، نقدم إليكم طريقة استخدام أوراق الجوافة لتعزيز نمو الشعر:أنتم بحاجة إلى:حفنة من أوراق الجوافةلتر واحد من الماءوعاء للغليمصفاةضعوا الماء في الوعاء حتى يغلي ثمّ أضيفوا أوراق الجوافة إليه لمدة 20 دقيقة على النار. اتركوا المياه حتى تبرد، في هذه الأثناء ​اغسلوا الشعر بالشامبو (لا تستخدموا المنعم)، ثمّ قوموا بعدها بتدليك فروة الرأس بمياه أوراق الجوافة لمدة 10 دقائق حين يصبح الشعر شبه جافاً. بإمكانكم ترك المياه على الشعر لمدة ساعتين قبل غسله بالمياه الفاترة.الجأوا إلى هذه الطريقة 3 مرات في الأسبوع لتسريع نمو الشعر والحصول على خصلات لامعة.