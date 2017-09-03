زيت الأفوكادو للتخلص من حبّ الشباب!

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تعتبر ثمرة الأفوكادو من الأطعمة الخارقة بفضل فوائدها الصحية والجمالية الكثيرة، واللافت أن زيت هذه الثمرة يحتوي على المغذيات والعناصر المفيدة جداً للبشرة.وقد تبين للاختصاصيين في مجال العناية بالبشرة أنّ الأفوكادو يرطب ويحتوي على حمض الأوليك، الذي يعتبر من الدهون المشبعة التي تمنع ظهور حبّ الشباب على البشرة. تطبيق زيت الأفوكادو على البشرة يساعد في تجديد الخلايا ويحارب الالتهابات التي تسبب البثور.يحتوي هذا الزيت أيضاً على الليسيثين، البوتاسيوم ومضادات أكسدة كثيرة أبرزها ألفا كاروتين، بيتا كاروتين، بالإضافة إلى الفيتامينات C وE.كلّ ما عليكم فعله هو تطبيق هذا الزيت على البشرة من خلال القطن، بإمكانكم أيضاً مزجه مع زيت عطري كاللافندر. دلكوا الوجه جيداً قبل غسله بالمياه الفاترة وقوموا بهذه الخطوة يومياً قبل الذهاب إلى النوم.