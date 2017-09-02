مكوّن خارق لعلاج تساقط الشعر!

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مما لا شكّ فيه أنّ رؤية خصلات الشعر المتساقطة على الفرشاة هو من أفظع الأمور! ولطالما تساءلتم عن طريقة طبيعية لإعادة إحياء الشعر وتعزيز نموه، بعيداً عن المستحضرات الكيميائية التي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية كثيرة.وقد تبين أنّ الثوم من الحلول الفعالة والقوية لمحاربة تساقط الشعر، تكثيفه، علاج تكسر الخصلات وتعزيز تدفق الدمّ إلى فروة الرأس! في هذا السياق إليكم طريقة سهلة لاستخدامه:أنتم بحاجة إلى:12 فصّ من الثومملعقة من زيت الزيتون4 قطرات من زيت النعناع4 قطرات من زيت شجرة الشايزجاجة كاملة من الشامبو العضويقشروا فصوص الثوم واغسلوها جيداً، ثم اهرسوها حتى تصبح كالعجينة اللينة، ثمّ أضيفوا المياه، زيت الزيتون، زيت النعناع وزيت شجرة الشاي. اخلطوا المكونات جيداً حتى تتماسك وأضيفوا الخليط إلى الشامبو العضوي. استخدموا شامبو الثوم بدلاً من الشامبو العادي 3 مرات في الأسبوع مع الحرص على تدليك فروة الرأس 5 دقائق على الأقل.