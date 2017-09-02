لهذا السبب لا تغسل سلمى حايك وجهها في الصباح!

الإعلان

تجمع النساء في كلّ العالم على أنّ الممثلة سلمى حايك تحافظ على جمالها وشبابها بالرغم من بلوغلها سنّ الخمسين!ولكن هلّ كنتم تعلمون أنّ حايك لا تغسل وجهها في الصباح؟ وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عن روتين سلمى حايك الجمالي، كشف عن سرّ عدم غسلها لوجهها في الصباح.وقد تبين أنّ هذه الحيلة الجمالية أخذتها من جدتها التي قالت لها في صغرها إنّ البشرة تجدد نفسها تلقائياً خلال ساعات الليل.وفي مقابلة لحايك مع الصحيفة، أشارت إلى أنّها إذا نظفت بشرتها جيداً قبل النوم لم الحاجة إلى إعادة الخطوة في الصباح؟ وأضافت إن خطوة تنظيف البشرة واستخدام الكريمات الصباحية ليست سوى للترويج للمستحضرات الخاصّة بشركات التجميل.واللافت أنّ سلمى تقوم بخطوة سريعة جداً في الصباح وهي رش وجهها بماء الورد.الجدير ذكره، أنّ خبراء التجميل في العالم يجمعون على أهمية ماء الورد الطبيعي لترطيب، تنعيم وحماية البشرة.