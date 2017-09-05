بالصور – حذاء رياضي صُمّم عام 1987 يعود من جديد!

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Fav 👖🎒👟 #am97 A post shared by Stéphanie / Candy Rosie 🇫🇷 (@candyrosiee) on Jul 27, 2017 at 4:15am PDT

When you see that one person chewing gum from across the rave... #staycozy A post shared by Juice / Jess (@juicegee) on Sep 1, 2017 at 2:59am PDT

Finally ❤️ #sneakerlove#sneakerhead#sneakeraddict#sneakerfreaker#live#girlsonkicks#girlsonmyfeet#fromwhereistand#outfitfromabove#gold#golddigger#airmax97 A post shared by GER: NRW/ Düsseldorf (@herzueberkopf) on Jun 17, 2017 at 12:21pm PDT

مما لا شكّ فيه أنّ الأحذية الرياضية باتت تصميماً لا غنى عنه في خزانة كلّ فاشينيستا، واللافت أنّها تتطور وتتنوع لتتناسب مع مختلف الإطلالات والأساليب.لاحظنا في الأعوام الأخيرة بروز حذاء Nike Air Max من جديد، صُمّم للمرّة الأولى عام 1987، والذي تميز بكعبه البارز وألوانه الفريدة. اليوم هذا الحذاء دخل عالم الموضة بأسلوب جديد سُمي Nike Air Max '97 وكان جزءاً من الثورة الخاصّة بالعلامة التجارية لمواكبة التكنولوجيا.واللافت أنّ Nike Air Max '97 يحظى في الآونة الأخيرة بإعجاب مدونات الموضة. إليكم كيف اعتمدته بعض المدونات العالميات: