بالصور – حذاء رياضي صُمّم عام 1987 يعود من جديد!

مما لا شكّ فيه أنّ الأحذية الرياضية باتت تصميماً لا غنى عنه في خزانة كلّ فاشينيستا، واللافت أنّها تتطور وتتنوع لتتناسب مع مختلف الإطلالات والأساليب.
لاحظنا في الأعوام الأخيرة بروز حذاء Nike Air Max من جديد، صُمّم للمرّة الأولى عام 1987، والذي تميز بكعبه البارز وألوانه الفريدة. اليوم هذا الحذاء دخل عالم الموضة بأسلوب جديد سُمي Nike Air Max '97 وكان جزءاً من الثورة الخاصّة بالعلامة التجارية لمواكبة التكنولوجيا.
واللافت أنّ Nike Air Max '97 يحظى في الآونة الأخيرة بإعجاب مدونات الموضة. إليكم كيف اعتمدته بعض المدونات العالميات:
Fav 👖🎒👟 #am97
A post shared by Stéphanie / Candy Rosie 🇫🇷 (@candyrosiee) on
مصدر