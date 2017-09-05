موضة وجمال
05 أيلول 2017 - 17:48
Back

بالصور – حذاء رياضي صُمّم عام 1987 يعود من جديد!

إليكم صور هذا الحذاء المميز... Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيحة,حذاء,إليكم صور هذا الحذاء المميز...
episodes
بالصور – حذاء رياضي صُمّم عام 1987 يعود من جديد!
مما لا شكّ فيه أنّ الأحذية الرياضية باتت تصميماً لا غنى عنه في خزانة كلّ فاشينيستا، واللافت أنّها تتطور وتتنوع لتتناسب مع مختلف الإطلالات والأساليب.

لاحظنا في الأعوام الأخيرة بروز حذاء Nike Air Max من جديد، صُمّم للمرّة الأولى عام 1987، والذي تميز بكعبه البارز وألوانه الفريدة. اليوم هذا الحذاء دخل عالم الموضة بأسلوب جديد سُمي Nike Air Max '97 وكان جزءاً من الثورة الخاصّة بالعلامة التجارية لمواكبة التكنولوجيا.
الإعلان

واللافت أنّ Nike Air Max '97 يحظى في الآونة الأخيرة بإعجاب مدونات الموضة. إليكم كيف اعتمدته بعض المدونات العالميات:



 

Fav 👖🎒👟 #am97

A post shared by Stéphanie / Candy Rosie 🇫🇷 (@candyrosiee) on


 

When you see that one person chewing gum from across the rave... #staycozy

A post shared by Juice / Jess (@juicegee) on



مصدر
إقرأ أيضاً