بالفيديو - جيجي حديد خارج عرض فيكتوريا سيكريت؟

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ينتظر محبو الموضة العرض السّنوي الذي تقيمه ماركة الملابس الداخلية الأشهر فيكتوريا سيكرت والذي سيقام هذه السنة في الصين.ولأن العرض سيقام هناك، شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة ضد عارضة أزياء فيكتوريا سيكرت جيجي حديد مطالبين بإخراجها من العرض ودعوا السلطات الصينية إلى منع دخولها على الأراضي الصينية.والسبب هو أن حديد أقدمت على نشر صورة لها عبر حسابها على تويتر وهي تحمل بيدها تمثالاً صغيراً لبوذا تقوم بإغلاق عينيها مثله، ما أثار سخط الكثيرين الذين اعتبروا بأن حديد تقوم بالسخرية من الشعب الآسيوي واتهموها بالعنصرية.ودفع الأمر بالعارضة العالمية ذات الأصول الفلسطينية إلى نشر توضيح عبر تويتر تعتذر فيه إذا فهمت الصورة كإساءة.