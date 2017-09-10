طبّقوا هذه المكعبات على وجهكم... النتيجة مذهلة!

الإعلان

يشكل ظهور البقع البنية على البشرة مصدر قلق وعدم راحة للإنسان كونها تؤثر سلباً على مظهره الخارجي.وغالباً ما تظهر هذه البقع على الوجه والظهر واليدين والساعدين والعنق والمناطق التي تتعرّض لأشعة الشمس. ويحاول المرء جاهداً التخلّص من هذه البقع من خلال استخدام مستحضرات التجميل، إلا أنه قد لا يصل على النتيجة المرجوة.ومن هذا المنطلق سنقدم لكم وصفة طبيعية للتخلّص من البقع البنية.المكوّنات:- حبة من البطاطا- ½ كوب من بذور الرمان- نصف حبة من الحامض- علبة مكعبات الثلجطريقة التحضير:قشروا بداية حبة البطاطا وقطعوها، بعدها ضعوها في الخلاط وأضيفوا اليها بذور الرمان وملعقة كبيرة من الماء. اخلطوا المكوّنات كافة للحصول على عصير متجانس ثمّ أضيفوا اليه عصير نصف حبة الحامض، واخلطوا جيّداً. في النهاية صبوا المزيج في علبة مكعبات الثلج وضعوا الأخيرة في الثلاجة لمدة خمس أو ست ساعات.طبقوا مكعبات الثلج على المناطق المتضررة وافركوها بلطف، ثمّ اغسلوا بالماء. يمكنكم استخدام مكعب أو اثنين يوماً بعد يوم للحصول على أفضل النتائج.