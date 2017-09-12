4 خطوات للحصول على إطلالة كيندال جينر في دقيقتين!

الإعلان

تتمثل غالبية النساء بالنجمات وعارضات الأزياء العالميات أبرزهن الشابة كيندال جينر التي باتت تعتبر مثالاً للأناقة والجمال في السنوات الأخيرة.واللافت أنّ الروتين الجمالي الخاصّ بجينر لا يستغرق سوى دقيقتين يومياً، فهي تلجأ إلى الإطلالات الطبيعية وغير المتكلفة لإبراز جمالها.وفي التفاصيل، فقد نشر موقع Fashionisers الخطوات التي تتبعها كيندال في مكياجها. إليكِ أهمّها:تختار كيندال كريم أساس بتركيبة خفيفة وناعمة جداً وتحرص على وضع طبقة صغيرة منه. كما أنها تضع الكونسيلر في الأماكن التي تريد إخفاء الشوائب فيها.وللحصول على بشرة مشرقة تضع كيندال البودرة البرونزية بطريقة طبيعية وتنثر الهايلايتر على عظمة خديها. نشير إلى أنّها تختار الألوان الأقرب للون بشرتها!لإظهار طول رموشها تُطبق كيندال الماسكارا على الأطراف لا من الجذور.أخيراً، عند وضع أحمر الشفاه تقوم جينر بتطبيقه ثمّ تضع الملمع لإبراز حجم شفتيها.