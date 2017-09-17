بالفيديو – صنع الضفيرة على الطريقة الفرنسية!

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تشكّل الضفيرة على الطريقة الفرنسية التسريحة الأحب إلى قلب غالبية النساء والشابات وعلماً أنّها سهلة للغاية إلّا أنّ البعض يجهلن طريقة القيام بها.إذا كنتِ من النساء اللواتي يردن تعلم طريقة صنع الضفيرة على الطريقة الفرنسية ما عليكِ سوى الالتزام بالخطوات التالية:مشطي شعركِ جيداً من الجذور وحتى الأطرافخذي طبقة من الشعر تماماً كما في الفيديو وقسميها إلى 3 خصلات وقومي بشبك الخصلات كما يظهر في الفيديو.في كلّ مرة تصبح الضفيرة أطول خذي خصلات إضافية حتى تجمعي كلّ الشعر.شاهدي الفيديو لمزيد من التفاصيل: