موضة وجمال
18 أيلول 2017 - 10:24
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بالصور – أبرز إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز إيمي 2017!

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بالصور – أبرز إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز إيمي 2017!
جرى أمس الأحد حفل توزيع جوائز الإيمي السنوي بنسخته الـ 69 وتم تكريم أفضل البرامج التلفزيونية في الولايات المتحدة ابتداء من 1 تموز 2016 حتى 31 أيار 2017، على خشبة مسرح مايكروسوفت في وسط لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

في هذه المناسبة تنوعت إطلالات النجمات... واللافت أن لا إطلالات أبهرتنا بل أن غالبيتها انصب في خانة الإطلالات الجميلة لكن عادية!
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لاحظنا تصميماً من توقيع لبناني اعتمدته النجمة غبريال يونيون وهو من تصميم زهير مراد، والثاني اعتمدته Tatian Maslany وهو من تصميم ريم عكرا.

في سياق ذلك، نستعرض لكم أبرز التصاميم التي اعتمدتها النجمات لهذا الحفل، شاهدوها وشاركونا آراءكم:


Gabrielle Union في فستان من Zuhair Murad

Tatian Maslany في فستان من Reem Acra

Priyanka Chopra في فستان من Balmain

Claire Foy في تصميم من Oscar de la Renta

Jane Fonda في فستان من مجموعة Brandon Maxwell لربيع 2018

Nicole Kidman في فستان من Calvin Klein By Appointment

Reese Witherspoon في فستان من Stella McCartney

Jessica Biel في فستان من Ralph & Russo

Zoe Kravitz في فستان من Dior

Ellis Ross في فستان من مجموعة Chanel للخياطة الراقية
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