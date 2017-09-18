بالصور –إطلالات مبالغ بها للنجمات في حفل توزيع جوائز إيمي 2017...

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في كلّ حفل عالمي لتوزيع الجوائز لا يخلو الأمر طبعاً من اعتماد بعض النجمات لإطلالات مبالغ بها إنّ كان من ناحية الألوان، الأقمشة وحتى القصّات التي قد تكون في بعض الأحيان فاضحة.هذا الأمر ينطبق على إطلالات بعض النجمات في حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 2017 الذي جرى أمس.لاحظنا اعتماد صوفيا فيرغارا وبادما لاكشمي لفساتين بقصة حورية البحر ولكن بشكل مبالغ به كثيراً.شاهدوا الإطلالات وشاركونا آراءكم:Debra Messing في فستان من Romona KevezaAriel Winter في فستان من Steven KhalilAnna Chlumsky في فستان من Sachin and BabiHeidi Klum في فستان من DundasSofia vergara في فستان من Mark ZuninoShannon Purser في فستان من Sachin and BabiSarah Hyland في فستان من Zac PosenPadma Lakshmi في فستان من Christian Siriano