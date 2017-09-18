موضة وجمال
18 أيلول 2017 - 10:24
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بالصور –إطلالات مبالغ بها للنجمات في حفل توزيع جوائز إيمي 2017...

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بالصور –إطلالات مبالغ بها للنجمات في حفل توزيع جوائز إيمي 2017...
في كلّ حفل عالمي لتوزيع الجوائز لا يخلو الأمر طبعاً من اعتماد بعض النجمات لإطلالات مبالغ بها إنّ كان من ناحية الألوان، الأقمشة وحتى القصّات التي قد تكون في بعض الأحيان فاضحة.

هذا الأمر ينطبق على إطلالات بعض النجمات في حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 2017 الذي جرى أمس.

لاحظنا اعتماد صوفيا فيرغارا وبادما لاكشمي لفساتين بقصة حورية البحر ولكن بشكل مبالغ به كثيراً.
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شاهدوا الإطلالات وشاركونا آراءكم:

Debra Messing في فستان من Romona Keveza

Ariel Winter في فستان من Steven Khalil

Anna Chlumsky في فستان من Sachin and Babi

Heidi Klum في فستان من Dundas

Sofia vergara في فستان من Mark Zunino

Shannon Purser في فستان من Sachin and Babi

Sarah Hyland في فستان من Zac Posen

Padma Lakshmi في فستان من Christian Siriano
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