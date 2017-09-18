بالصور –إطلالات مبالغ بها للنجمات في حفل توزيع جوائز إيمي 2017...

في كلّ حفل عالمي لتوزيع الجوائز لا يخلو الأمر طبعاً من اعتماد بعض النجمات لإطلالات مبالغ بها إنّ كان من ناحية الألوان، الأقمشة وحتى القصّات التي قد تكون في بعض الأحيان فاضحة.
هذا الأمر ينطبق على إطلالات بعض النجمات في حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 2017 الذي جرى أمس.
لاحظنا اعتماد صوفيا فيرغارا وبادما لاكشمي لفساتين بقصة حورية البحر ولكن بشكل مبالغ به كثيراً.
شاهدوا الإطلالات وشاركونا آراءكم:
Debra Messing في فستان من Romona Keveza
Ariel Winter في فستان من Steven Khalil
Anna Chlumsky في فستان من Sachin and Babi
Heidi Klum في فستان من Dundas
Sofia vergara في فستان من Mark Zunino
Shannon Purser في فستان من Sachin and Babi
Sarah Hyland في فستان من Zac Posen
Padma Lakshmi في فستان من Christian Siriano