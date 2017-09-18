بالصور – صبغ الشعر بكريمة الصودا... للون لا يقاوم!

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Fall #haircut + color inspo ✂️🎨 Lovin' this cashmere texture + curtain fringe... and golden cream soda color x A post shared by Sunnie Brook (@sunniebrook) on Aug 29, 2017 at 5:35pm PDT







انتشرت في الآونة الأخيرة صيحة جديدة لصبغ الشعر والهدف منها الحصول على لون أشقر مخصّل مائل إلى اللون العسلي.وفي التفاصيل، تبين أنّ صبغة الشعر التي تلجأ إليها غالبية النساء حالياً هي كريمة الصودا!من شأن هذه الصبغة أنّ تظهر الشعر كثيفاً بفضل تدرجات الألوان التي تخلقها.وبحسب خبيرة تصفيف الشعر في لوس أنجلوس ساني برووك التي تعمل مع النجمة أليسون وليامز، هذا اللون متدرج من الجذور وحتى الأطراف ويندرج ضمن اللون الأشقر الناعم.نشير إلى أنّ كريمة الصودا هي مشروب غازي بنكهة الفانيلا.الجدير ذكره، أنّ لون شعر عارضة الأزياء جيجي حديد هو خير مثال على الدرجة الداكنة من اللون الذي يعطيه صبغ الشعر بكريمة الصودا.إليكم صور النجمات صاحبات هذا اللون: