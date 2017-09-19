بالصور - كلوديا شيفير تخطف الأنفاس في إطلالتها الأخيرة... كيف تبدو في الـ 47 من عمرها؟

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من الصعب أن ننسى عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفير التي خطفت قلوب الجميع بجسدها المذهل وشعرها الأشقر الذهبي... لكن إذا كنتم تتساءلون كيف أصبح شكلها اليوم وما هي أعمالها الجديدة، فاعلموا أنّها لم تتغيّر وحافظت على رشاقتها ونضارتها إلى حدّ جعلها تبدو وكأنها لا تزال في العشرين من عمرها.وظهرت كلوديا شيفير أخيراً على السجادة الحمراء للعرض الأول من فيلم "Kingsman" من إنتاج زوجها ماثيو فون. وبدت كلوديا مذهلة للغاية في الـ 47 من عمرها.يُذكر أنّ كلوديا شيفير، بالإضافة إلى كونها عارضة أزياء سابقة، هي ممثلة ومنتجة تزوّجت في العام 2002 من المنتج الإنكليزي ماثيو فون ولديهما 3 أولاد. تمّ اختيارها في العامين 1990 و1991 من ضمن أجمل 50 شخصاً في العالم من قبل مجلّة People.بدأت عملها كعارضة أزياء في الـ 17 من عمرها في باريس مع دار شانيل وأصبحت بعدها عارضة الأزياء المفضّلة لدى مصمّم الأزياء كارل لاغرفيلد.كلوديا سفيرة لدى اليونيسيف منذ العام 2006 وهي متحدّثة باسم حملة لمكافحة سرطان الثدي.تحمل كلوديا شيفير رقماً قياسياً سُجّل في كتاب غينيس لظهورها على غلاف أكثر من 1000 مجلّة.