بالصور - كلوديا شيفير تخطف الأنفاس في إطلالتها الأخيرة... كيف تبدو في الـ 47 من عمرها؟

A standout jacket for a standout cause! I'm wearing my #Eggsy signature tuxedo in support of @helpforheroes. I nominate my @poppydelevingne to take the Orange Jacket Challenge! X #OrangeJacketChallenge #Kingsman stay tuned for more… 📷 @andrewwoffinden

A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) on Sep 13, 2017 at 8:38am PDT