موضة وجمال
19 أيلول 2017 - 06:43
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بالصور: مراحل تطور حجم شفتي كايلي جينر... منذ عام 2014 وحتى الآن!

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بالصور: مراحل تطور حجم شفتي كايلي جينر... منذ عام 2014 وحتى الآن!
مما لا شكّ فيه أنّ شكل كايلي جينر، الشقيقة الصغرى لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، قد تغيّر كثيراً منذ ​ثلاث سنوات حتى اليوم.

وأكثر ما يلفتنا في هذا التغيير هو حجم شفتيها الذي بات علامة فارقة لها.

في سياق ذلك لا بد من استعراض بعض الصور التي تظهر مراحل تطور حجم شفتي كايلي منذ عام 201​4 وحتى اليوم. نشير إلى أنها من النجمات المدمنات على الفيلر!
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الجدير ذكره، أنّ كايلي البالغة من العمر 20 عاماً، تحظى بمتابعة 69 مليون شخص على انستغرام، وهي صاحبة ماركة ملابس ومستحضرات تجميل خاصّة بها...

إليكم صورها منذ عام 2013 وحتى الآن:

في كانون الثاني من العام 2014

في تشرين الأول من العام 2014

في كانون الثاني من العام 2015

في تشرين الأول من العام 2015

في كانون الثاني من العام 2016

في تموز من العام 2016

في تموز من العام 2017

في أيلول من العام 2017
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