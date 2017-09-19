50 ألف دولار لتُصبحن شبيهات إيفانكا ترامب... آخر صيحات عالم التجميل!

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تحاول النساء التمثل بالنجمات والملكات إنّ كان من خلال الإطلالة أو الأسلوب، وقد يصل هذا الهوس ببعض النساء إلى الخضوع لعمليات تجميلية بغية الوصول إلى الهدف المنشود.في هذا السياق، كشف طبيب الجراحة التجميلية في نيويورك الدكتور نورمان روي إنّ النساء تلجأن إليه بكثرة منذ عام 2016 للحصول على شكل "إيفانكا ترامب".وأشار الطبيب إلى أنه استقبل الصيف الفائت، 50 سيدة تريد الحصول على مظهر إيفانكا من خلال عمليات التجميل إن كان من خلال تصغير الأنف، توسيع العينين وحتى رفع عظمة الخدّ.ولفت نورمان إلى أنّ النساء جاهزات لصرف 30 حتى 40 ألف دولار للحصول على مظهر ترامب من خلال الفيلر والبوتوكس لفترة من الوقت، فيما قد تدفع بعضهن 50 ألف دولار للحصول على شكل إيفانكا بشكل دائم.الجدير ذكره، أنّ وجه إيفانكا ترامب بات الأكثر طلباً في عيادات التجميل وبات ينافس شكل كايلي جينير.