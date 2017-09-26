بالصورة – نجمة تثير الجدل بفستانها... اعتُبر الأجرأ خلال عام 2017!

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أثارت النجمة الانكليزية أماندا هولدن جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان الذي اعتمدته في تموز الماضي خلال حضورها كعضو في لجنة التحكيم ببرنامج The Britain's Got Talent.وبحسب Ofcom الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، فإنّ الفستان الذي اعتمدته هولدن في إحدى حلقات البرنامج والذي كشف عن منطقة صدرها كثيراً هو أجرأ إطلالة تلفزيونية خلال عام 2017.نشير إلى أنّ الفستان كان من تصميم جوليان ماكدونالد وسعره 15106 دولار أميركي.الجدير ذكره، أنّ شركة الاتصالات البريطانية تلقت 216 شكوى بعد 48 ساعة على ظهور هولدن في البرنامج، وفي الأشهر الثلاثة الماضية وصل عدد الشكاوى المقدمة إلى الشركة حتى 663.