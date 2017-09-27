بالفيديو – كيف تحصلين على بشرة مشرقة وصافية من دون تطبيق كريم أساس؟

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نشرت مدونة الجمال لورين كورتيس فيديو عبر قناتها الخاصّة عبر انستغرام كشفت فيه عن سرّها للحصول على بشرة مشرقة وصافية من دون تطبيق كريم الأساس بشكل يومي.وقد ظهرت الشابة في الفيديو وهي تطبق كريم الترطيب على بشرتها، ثم وضعت القليل من البرايمر لإخفاء المسامات المتفتحة والحصول على وجه مشرق.واللافت أنّ لورين لجأت إلى الكونسيلر لإخفاء البثور الصغيرة كما وضعت منه بماركة أخرى تعطي إضاءة للعينين لإخفاء الهالات السوداء.نشير إلى أنّ الشابة طبقت الهايلاتر على عظمتي خديها وأنفها لإضاءة وجهها أكثر ثم وضعت القليل من بودرة الخدود.ونصحت لورين الشابات اللواتي يتمتعن ببشرة دهنية بتطبيق البودرة الحرة لتفادي المظهر الزيتي.وفي نهاية الفيديو وضعت لورين الماسكارا ومرطب الشفاه والنتيجة وجه مشرق وطبيعي!إليكِ الفيديو: