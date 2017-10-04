احموا بشرتكم خلال فصل الخريف بهذه الطرق

اتّبعوا هذه النصائح

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LBCI News Lebanon

إنّ درجات الحرارة المرتفعة نسبياً لا يجب أن تنسيكم حقيقة أننا أصبحنا في فصل الخريف، وإن لم تلاحظوا تغير الفصول فعلى الأكيد أن بشرتكم سوف تلاحظ الفرق.



ويحمل الوقت الانتقالي بين الصيف والشتاء معه الهواء الجاف والرطوبة مع البرودة الخفيفة. كل هذه العوامل الطبيعية تؤثّر بشكلٍ سلبي ومباشر على الجلد والبشرة مما يتطلب اتّباع خطوات معينة لكي تتأقلم البشرة مع التغيّرات المناخية وللحفاظ على جمال بشرتكم ونضارتها في هذا الموسم.

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لذا إليكم ما عليكم فعله لحماية بشرتكم هذا الخريف:

1- استعمال واقي الشمس: على الرغم من أن فصل الصيف انتهى، لكن لا تتخلّوا عن استعمال الواقي الشمسي فمستحضرات الحماية من الشمس ضرورية في كل الفصول، ويجب استخدامها يومياً للحماية من الأمراض الجلدية.

2- ترطيب البشرة: استخدموا كريمات خاصة بالترطيب بشكل يومي (مرتين على الأقل). كما يمكنكم استبدال الكريمات بالوصفات الطبيعية كالزيوت (اللوز، زيت الزيتون، زيت الخيار..)، أو استخدام شرائح الخيار مع ماء الورد.



3- مرهم للشفاه: مرهم الشفاه المرطّب يجب أن يكون صديقكم المفضل هذا الخريف، فالشفاه حساسة للغاية وأي تغير بالمناخ قد يصيبها بضرر كبير، لذا احرصوا على العناية بها.

4- تقليل وقت الإستحمام: إن الحمام الساخن الطويل هو مثالي للإسترخاء، ولكن المكوث طويلاً في حمام ساخن يقضي على الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة لذلك احرصوا على أن لا تتجاوز مدة الاستحمام أكثر من 15 دقيقة والماء لا يجب أن يكون ساخناً جداً بل على العكس مائل إلى برودة.

5- أطعمة غنية بمضادات الأكسدة: يجب اتباع النظام الغذائي الصحي للحفاظ على سلامة البشرة. فالأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة ضرورية للحفاظ على صحة الجلد، فتجنبوا كل المأكولات التي تمتص الماء من بشرتكم لذا ابتعدوا السكر المكرر والكربوهيدرات والأطعمة المصنعة.