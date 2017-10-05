ثلاث طرق طبيعية لتقشير بشرة الوجه والجسم!

في فصل الشتاء، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف وبالتالي يظهر الجلد الميت الذي يجعل لونها باهتاً للغاية!

وفي هذا السياق، لا بد من تقشيرها خصوصاً في الفترة الانتقالية بين فصلي الخريف والشتاء لأنّ البشرة تتأثر خلال هذه المرحلة بعوامل الطبيعة المتغيرة.

الإعلان فبهدف مساعدتكِ نقدم لك 3 طرق لتشقير بشرة وجهكِ وجسمكِ:



السكر الأسمر وزيت اللوز: امزجي ملعقة من السكر الأسمر مع ملعقة من زيت اللوز وطبقي الخليط على بشرتكِ وافركيه بحركة دائرية لبضع دقائق. اتركي المزيج لمدة 5 دقائق على بشرتكِ قبل غسلها بالمياه الفاترة. قومي بهذه العملية مرتين في الأسبوع!



السكر والعسل: اخلطي السكر الأبيض مع العسل الطبيعي الخام. افركي بشرتكِ من خلال حركات دائرية لمدة 5 دقائق ثمّ اغسليها جيداً. كرري العملية مرتين حتى 3 مرات في الأسبوع.



ملح البحر الخشن وزيت جوز الهند: امزجي الملح مع زيت جوز الهند واستخدمي الخليط لفرك جسمكِ بلطف لمدة 3 دقائق قبل أن تغتسلي بالمياه الفاترة. بإمكانكِ إضافة زيت اللافندر إلى الخليط للحصول على رائحة مميزة.



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