ثلاث أعشاب طبيعية لمحاربة الشيخوخة!

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ظهور علامات التقدم بالسن على المرأة من أكثر الأمور التي تخشاها على الإطلاق، فهي تتمنى أن تبقى شابة وتحافظ على جمالها ورونقها لأطول فترة ممكنة. وفي سياق تحقيق هذا الهدف لا بد من الاستعانة بالمستحضرات التجميلية والكريمات فضلاً عن اللجوء إلى الطرق الطبيعية المحفزة لشباب البشرة.واللافت أنّ الأعشاب تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، لذا هي من المكونات الأكثر فعالية لتغذية البشرة والحفاظ على صحة الجسم أيضاً. إليك ثلاثة أنواع منها:من التوابل الأساسية في المطبخ الهندي، هذا المكون الاستثنائي مضاد للبكتيريا والالتهابات، كما أن الكركمين الموجود فيه والذي يعطيه اللون الأصفر فيه عناصر مضادة للشيخوخة. بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام الكركم في علاج الجروح يسرع من شفائها!هو عشب شعبي في آسيا وأميركا معروف بخصائصه المضادة للشيخوخة. والجينسنغ يحارب ارتفاع ضغط الدم ويحدّ من الإجهاد كما أنه يساعد في تعزيز إشراقة البشرة.يعمل كمنشط للبشرة ومقاوم ضدّ علامات الشيخوخة المبكرة. وفي الوقت نفسه، يعزز الشعيرات الدموية التي توزع الأوكسجين إلى أعضاء جسمك.