بالصور – جيجي حديد وكانديس سوانبويل في جلسة تصوير مفعمة بالإثارة!

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خضعت عارضات أزياء فيكتوريا سيكريت لجلسة تصوير مثيرة جداً للرزنامة الأولى من مجلة CR Fashion Book لكارين روتفيلد.وفي التفاصيل، فقد برزت كل من جيجي حديد وزميلتها كانديس سوانبويل في الجلسة التصويرية التي تمحورت حول اللياقة البدنية.نشير إلى أن هذه الرزنامة هي الأولى للمجلة التي بدأت تصدر منذ عام 2012.وقد ظهرت جيجي في الرزنامة بلوك مثير للغاية مرتدية حمالة صدر مع سروال داخلي باللون الأبيض.أما كانديس فقد اتسمت إطلالتها بالأناقة والتميز إذ اعتمدت تصميماً غريباً باللون الأسود مع حذاء بكعبٍ عالٍ.إليكم الصور: