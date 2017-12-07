بالصور - نادين نسيب نجيم أميرة مهرجان دبي السينمائي!

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أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بكامل أناقتها وسحرها خلال حضورها مهرجان دبي السينمائي لعام 2017.وقد اعتمدت نجيم فستاناً من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد باللون الحيادي تميز بقصّته الملوكية إذ بدت نادين كالأميرة!نشير إلى أنّ نادين حضرت حفل افتتاح المهرجان إلى جانب عدد كبير من النجوم العرب وحتى الأجانب أبرزهم كيت بلانشيت.والجدير ذكره، أن نادين كانت قد سحرت الناس بإطلالة أخرى منذ أيام لحضورها حفل افتتاح منتجع بلغاري في دبي مرتدية فستاناً مميزاً من تصميم زهير مراد.إليكم إطلالة نادين في مهرجان دبي السينمائي: