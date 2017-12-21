ما هي الطريقة المثلى لغسل الشعر؟

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يملك كل شخص طريقة روتينية لغسل شعره، انما بحسب الخبراء فإن أكثر الطرق شيوعاً غالباً ما تكون خاطئة، لذا اليكم الطريقة المثلى لغسل وتنظيف الشعر جيّداً.- لا تستخدموا الكثير من الشامبو: فقد اوضح "بول ويندل"، أحد كبار مصففي الشعر في لندن ان الناس تميل إلى استخدام الكثير من الشامبو، في حين أنه يجب وضع الشامبو مرتين خلال الحمام وفي كليهما استخدام كمية صغيرة من المنتج.-الماء أهم من الشامبو: اذ ان الماء هو الذي يزيل الأوساخ وليس الشامبو، فاطمئنوا ...لا وجود لشيء اسمه الإفراط في الغسل بالمياه.- لا تستخدموا أظافركم: أو القيام بتدليك فروة الرأس بشدة.-التجفيف: لا تفركوا شعركم بالمنشفة لتجفيفه، و بدلاً من ذلك، ربّتوا المنشفة بلطف واسمحوا بعد ذلك للشعر أن يجف بشكل طبيعي.