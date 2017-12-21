بالصور – جلسة تصوير تخطف الأنفاس للأمير هاري وخطيبته... سعر الفستان خيالي!

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انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للثنائي الأشهر هذا العام الأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل من الجلسة التصويرية الأخيرة التي خضعا لها بمناسبة خطوبتهما.وفي التفاصيل، فقد أطلت ماركل بفستان تميز بالقماش الشفاف الفاخر من تصميم الدار البريطانية رالف آند روسو بلغ سعره حوالي 74783.5 دولار أميركي.واللافت أن هذه الصور التقطها المصوّر المشهور أليكسي لوبوميرسكي، الذي كان قد تعامل مع نجمات كثيرات أبرزهن جوليا روبرتس وأنجلينا جولي.والجدير ذكره، أن هذه الصور الأخاذة التقطت في قصر فروجمور الملكي داخل أراضي قلعة وندسور.إليكم الصور: