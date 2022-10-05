تطبيق زيت الذرة على الشعر... كيف يمكن الاستفادة منه؟

الإعلان

زيت الذرة هو من الزيوت المستخدمة كثيراً في المطابخ العربية، ولكن لا بدّ من أن تعرف النساء أن لزيت الذرة فوائد عديدة ومهمة للشعر.ما هي فوائد زيت الذرة للشعر:- إصلاح الشعر التالف: يحتوي زيت الذرة على الأوميغا 3 و6، وهما من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهذا ما يجعله بالتالي من الزيوت الطبيعية المهمة في إصلاح الشعر عالي المسامية.- ترطيب الشعر: يحتوي هذا الزيت على تركيز عالٍ من مادة الفيتوستيرول، التي تعزز تكوين الكولاجين والتي لها تأثير مفيد على الشعر وفروة الرأس.- تجديد الشعر: يحتوي زيت الذرة على الفيتامين E الذي يساعد في تجديد الشعر الجاف.كيف يمكن الاستفادة من زيت الذرة للشعر؟- تجديد الشعر: قمن بتسخين القليل من زيت الذرة، ثم طبقنه على الشعر وفروة الرأس، واتركنه لمدة ساعة أو أقل. وفي الأخير، اغسلن الشعر بالشامبو.- ترطيب عميق للشعر: طبقن القليل من زيت الذرة على الشعر الرطب، واتركنه لمدة ساعة تقريباً قبل غسل الشعر بالشامبو.- معالجة تقصف الشعر: كل ما عليكن فعله هو تجفيف الشعر وتطبيق زيت الذرة على الأطراف.- استعادة قوة الشعر وحيويته: هنا يمكنكن تطبيق زيت الذرة على فروة الرأس أو مباشرة على الشعرة لفترة طويلة. كما يمكنكن أيضاً إضافة هذا الزيت الى قناع الشعر أو البلسم.