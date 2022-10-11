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توحيد لون البشرة هو أمر تسعى إليه عادة أغلبية النساء، إذ يؤثر كثيراً على المظهر.لذلك، سنقدّم لكن 3 أقنعة لتوحيد لون البشرة، جرّبنها وستحصلن على نتيجة باهرة:- قناع الحليب والنشا: لتحضير هذا القناع، أنتن بحاجة الى مزج القليل من النشا مع ملعقتين من الحليب البارد. طبّقن العجينة على البشرة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، ثمّ اغسلن جيداً بالماء الفاتر، ومن ثم بالماء البارد. وفي الأخير، قمن بتجفيف البشرة جيداً.- قناع العسل: هذا القناع سهل جداً، إذ كل ما عليكن فعله هو غمس قطعة من المحارم الورقية في القليل من العسل ووضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة، قبل غسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد. كررّن هذه الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.- قناع البرتقال: جفّفن مجموعة من بشور البرتقال، ثمّ قمن بطحنها جيداً وامزجن البودرة مع القليل من ماء الورد. طبّقن العجينة على البشرة واتركنها لمدة 15 الى 20 دقيقة قبل غسل البشرة بالماء الفاتر ومن ثمّ البارد. يمكنكن تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.وفي الأخير، لا بدّ من الإشار الى ضرورة تطبيق أي قناع على اليد قبل الوجه، للتأكد من أنه لن يسبب لكن أي حساسية.