غارة اسرائيلية تستهدف شقة بين برجا والجية

التالي

جعجع بعد لقاء معراب: أمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني كان لا بد من موقف ومبادرة وخارطة طريق نحدد من خلالها كيفية وقف النزيف والمعاناة فالحاجة الملحة تستدعي أولا التوصل لوقف لاطلاق النار