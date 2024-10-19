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غارة جديدة تستهدف اطراف الضاحية الجنوبية

خبر عاجل
2024-10-19 | 10:10
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غارة جديدة تستهدف اطراف الضاحية الجنوبية
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غارة جديدة تستهدف اطراف الضاحية الجنوبية

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