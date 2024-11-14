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سلسلة غارات لا تزال تستهدف الضاحية الجنوبية

خبر عاجل
2024-11-14 | 02:32
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سلسلة غارات لا تزال تستهدف الضاحية الجنوبية
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سلسلة غارات لا تزال تستهدف الضاحية الجنوبية

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