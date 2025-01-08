مصادر دبلوماسية عربية للـ LBCI: الأمير يزيد الفرحان التقى وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي وجرى تفاهم على التماهي على اسم المرشح الرئاسي وهو جوزيف عون وتوجه الخليفي بعدها الى طهران للحديث مع ايران للالتحاق بالتوافق الدولي

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