حماس: إتفاق وقف إطلاق النار ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا في قطاع غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس أن "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرًا."



وأشارت إلى أن "اتفاق وقف العدوان على غزة إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة."



وقالت إن "هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة بوقف العدوان الصهيوني عليه ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها."



وأضافت: "نعرب عن تقديرنا وشكرنا لكلّ المواقف المشرّفة الرَّسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، والشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصةً قطر ومصر."