ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى الحريري؟

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا وجود 40 حالة حرجة لديه وحالتي شفاء.وجاء في التقرير التالي:- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 463.- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.- عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 27.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 845.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.- حالات وفاة: 0.