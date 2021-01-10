ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى الحريري؟

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا وجود 40 حالة حرجة لديه وحالتي شفاء.
وجاء في التقرير التالي:
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 463.
- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.
- عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 27.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 845.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.
- حالات وفاة: 0.